Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Miami? Montepremi vertiginoso E se vince il torneo…

(Di venerdì 29 marzo 2024)si è qualificato alladel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissimi set, travolgendo il numero 4 del mondo con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la quinta volta consecutiva, replicando il successo ottenuto un paio di mesi fa nell’atto conclusivo degli Australian Open. All’azzurro è bastata poco più di un’ora per chiudere i conti sul cemento statunitense e raggiungere lacome dodici mesi fa, quando perse proprio contro Medvedev. Doveva essere una partita complicata ed equilibrata, invece si è rivelata una recita a senso unico e senza la benché minima discussione, a dimostrazione dello strapotere del numero 3 del ranking ATP. ...

