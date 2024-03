Quando Saviano scriveva su Repubblica: "Sandokan, pentiti il tuo potere è finito" - Ripubblichiamo l’articolo uscito il 16 giugno 2010 Quando arrestarono il primo figlio di Francesco Schiavone ...repubblica

Fabbrica trasformata in discarica: blitz a Saviano - In un'operazione congiunta condotta dai carabinieri forestali dei nuclei di Roccarainola e Marigliano, nell'ambito dei controlli disposti dal gruppo di ...ilfattovesuviano

Geolier all'università, ancora polemiche. Saviano: "Ma davvero fate" - Quindi non devi rientrare in un parametro di bene. Quando si fanno polemiche 'non invitare quello o quell'altro', io ho sempre fastidio". Roberto Saviano ha poi aggiunto: "L'università è fatta per ...areanapoli