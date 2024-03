Quando il bandolo della matassa non si trova o | spesso | neppure lo si cerca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una sensazione a dir poco sgradevole avrà assalito o sta per farlo buona partepopolazione mondiale. È quella che si manifesta con un senso di smarrimento, del tipo horror vacui, che è tanto più fastidioso quanto più grande è l’insieme delle concause che danno origine a quello stato d’animo. Il fenomeno è bizzarro: più aumentano i commenti di un determinato evento negativo, tanto più si crea intorno a esso un fossato profondo. Esso impedisce a chiunque di osservare da vicino e quindi comprendere di prima mano cosa temere e per mano di chi. Attualmente, tra le due componenti, il tipo di sintesi che turba più incisivamente il sonno dei comuni mortali, è quello generato dall’estrema difficoltà di poter individuare verso chi rivolgere lo sguardo per poter orientare il proprio comportamento con una certa tranquillità. Solo per dare un’idea ruspante di tale modo ...