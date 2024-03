Pupi Avati | “Pioli con le sue parole mi ha fatto ricredere Allora continuerò a tifare Milan”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Ledi? Va bene, mi fa molto piacere. Questo silenzio dell’allenatore nei riguardi della cacciata della vecchia dirigenza non mi era piaciuto. E non credo di essere il solo. Adesso chedice che solidarizza con Maldini e che con lui ha un ottimo rapporto naturalmente fa sì che io mi ricreda.? Sì, se è così certo”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse il noto regista e grande tifoso del, che ha risposto alledi Stefano, chiamato oggi in conferenza a commentare alcune dichiarazioni del cineasta che aveva spiegato di non seguire più ildopo l’addio di Paolo Maldini e aveva criticato aspramente il tecnico ...