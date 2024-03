Psichiatra a colloquio con Seung La consulente in carcere Sarà sentita in udienza

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Antonia Casini Omicidio Capovani: laè stata già inper incontrare Gianluca Paul. LaMaria Tiziana Neri con studio a Firenze, nominata tra fine novembre e inizio dicembre 2023 dalla difesa, è stata autorizzata a fare visita inall’imputato. "Valuteremo, a seconda delle sue conclusioni – spiega l’avvocato Gabriele Parrini – se chiedere una nuova perizia. Quella eseguita in fase di incidente probatorio, non per colpa dei professionisti nominati, ma perché il nostro assistito si è rifiutato di essere periziato, è incompleta". Tra pochi giorni, dopo una nuova aggressione a un’altraal Santa Chiara di Pisa, mercoledì 17 aprile si terrà la nuovadel processo che vede imputatoper il ...

