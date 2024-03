PS5 Pro Enhanced | svelati i requisiti per i giochi che supportano la console da un report

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tom Henderson ha appena svelato iche idevono soddisfare per ottenere l’etichetta “PS5 Pro“. L’insider ha inoltre precisato che questa etichetta è attualmente chiamata all’interno dell’azienda come “Trinity”. Il leaker ha condiviso questo nuovo ed interessantesu Insider Gaming, ricordando che l’etichetta “” è stata introdotta per la prima volta nell’ecosistema PlayStation dopo il rilascio di PlayStation 4 Pro, così da indicare i titoli che utilizzano l’hardware migliore di questa nuovaper offrire un comparto tecnico migliore, con frame rate e risoluzioni migliorati. Tom Henderson ha quindi affermato che per ottenere l’etichetta “PS5 Pro” idovranno avere una ...

Cresce l’attesa per la nuova Ps5 Pro, che presto potrebbe debuttare sugli scaffali di tutto il mondo: le ultime novità. Gli appassionati del video game non attendono altro che l’arrivo sul mercato ... (rompipallone)

Marvel's Spider-Man 2 per PS5 SCONTATO su Amazon! Lo paghi il 30% in meno! - Scopri l'epica avventura di Spider-Man a meno di 56€: Peter Parker e Miles Morales vi aspettano per salvare New York da Venom!tomshw

Google Pixel 8 Pro a prezzi imperdibili: da 128 GB a 779€ e da 256 GB a 856€. Ma occhio al 512 GB - Se volete acquistare un Google Pixel 8 ora vi conviene valutare i modelli Pro. Mentre quelli di base sono leggermente saliti di prezzo, i Google Pixel 8 con 128 e 256 GB hanno prezzi assurdi, per quan ...hwupgrade

MINIMO STORICO per Razer Wolverine V2 Pro per PS5 e PC su Amazon! - L'eccezionale controller Razer Wolverine V2 Pro, compatibile con PS5 e PC, è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico!tomshw