Prove INVALSI | 13 articoli e documenti da scaricare | dal calendario ai verbali

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ultimo aggiornamento dello scadenziariorelativo alle somministrazioni per l’anno 2023/2024, le risposte sintetiche alle domande frequenti: nuovo dirigente, recupero password, studenti con BES Questionario2023/24 per gli studenti coinvolti nellenazionali. Ie formati speciali per ciechi e ipovedenti: cosa deve fare il Dirigente scolastico Iscrizione degli alunni alle L'articolo .