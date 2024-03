Protesta alla Rsa Leopardi di Villastanza | Turni massacranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024)no ancora i lavoratori della Rsadiche sono tornati a far sentire la loro voce contro il "Gruppo La Villa" che gestisce la residenza per anziani. I sindacati segnalano la mancanza di personale rispetto al carico di lavoro: "Come avevamo già anticipato nei vari presidi fatti nel mese scorso nella Rsanon vi è un buon clima per quel che riguarda il personale, difatti nel giro di due mesi hanno dato le dimissioni almeno 4/5 dipendenti e, quel che è peggio e che dovrebbe far riflettere coloro che dirigono l’azienda è che alcuni di loro erano più anni che vi lavoravano. Chiaramente se ne sono andati altrove è perché le condizioni di lavoro sono diverse, con salari e indennità migliori, indennità cheRsasono un "chimera" e, soprattutto, ...