Pronta la nuova terapia intensiva Sanità | passi avanti nel Nord Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pezzo dopo pezzo, l’ospedale Bassini si rinnova per rispondere sempre al meglio alle esigenze della comunità. Dopo l’avvio di CoreLab, il centro analisi primo nella provincia milanese per strumentazione all’avanguardia, a breve sarà la volta dell’inaugurazione della. "Siamo ormai in dirittura di arrivo per il completamento anche dei 6 posti letto die di altri 6 per latoracica – ha annunciato il direttore dell’AsstTommaso Russo -. Nei mesi scorsi avevamo già rinnovato la chirurgia e il secondo reparto di degenza con una riqualificazione che aveva riguardato tutto il percorso chirurgico del Bassini, anche con il blocco operatorio. Possiamo in questo modo offrire un percorso di ...