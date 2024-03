Promozione Coppa Marche | Mosca | ” vittoria che ci inorgoglisce ma ora testa al campionato”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il capitano punta alla conquista dei play off per poter “arrivare fino in fondo e vincere anche quella finale” MOIE, 29 marzo 2024 – Entusiasmo e consapevolezza di aver scritto una pagina di storia per la società, i tifosi e per tutta la comunità cittadina. Queste sono le emozioni che animano tutti gli addetti ai lavori del Moie, dai giocatori allo staff tecnico passando per tutti i dirigenti. Ladi mercoledì scorso contro il Potenza Picena, che ha decretato il Moie campione dellaha unito ancora di più un gruppo già coeso e ben determinato ed ora è aperta la caccia alla conquista dei playoff e poi, questo è il sogno, dell’Eccellenza. LorenzoMoie Vallesina Non è durata tanto la festa rossoblù: mister Rossi vuole i ragazzi concentrati sul finale di stagione, ...