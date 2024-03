Private equity e venture capital | investimenti a picco | mancano big deal

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 2023 non è stato un anno positivo per le operazioni di acquisizione da parte di società di, anche se a ben guardare sono le “grandi operazioni” a venir meno, mentre si conferma dinamico il mercato delle mid e small cap “eccellenti”, più numerose in Italia che altrove. “Dopo un biennio eccezionale per ammontare investito, soprattutto con riferimento al comparto delle infrastrutture, nel 2023 si osserva un calo delle grandi operazioni”, spiega Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI, precisando che “l’Italia si conferma attrattiva nel segmento del mid market, composto da imprese eccellenti”. “La mancanza di grandinelle infrastrutture e la carenza di debito per le grandi operazioni di buy out sono i principali fattori che hanno caratterizzato il mercato ...