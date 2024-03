Presentato il percorso della mezza maratona degli Europei di Atletica Roma 2024

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dallo start ai Fori Imperiali all’arrivo dentro lo Stadio Olimpico La magia diper ladiilgara a 70 giorni dal viamanifestazione Crippa: “Un sogno correre tra le bellezzecittà”. Yaremchuk: “Sarà fantastico” Una gara avvincente e iconica dedicata agli specialisticorsa su strada, che saranno i protagonisti di una grande sfida su un tracciato unico al mondo e immerso nella storia di. A settanta giorni dal via dei CampionatidiLeggera, in programma dal 7 al 12 giugno, è stato svelato il ...

