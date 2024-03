Preghiera del mattino 29 Marzo 2024 | “Donami la voglia di santità”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Fammi operatore di pace” . É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (lalucedimaria)

Terra Santa, oggi preghiere e offerte - Si celebra la Giornata mondiale per la Terra Santa con l'obiettivo di sostenere la Chiesa cattolica e la Custodia francescana in un momento di violenza e guerra. Offerte e preghiere durante liturgie e ...ilrestodelcarlino

Venerdì Santo Tutte le Vie Crucis in notturna - Le processioni del Venerdì Santo in provincia di Siena commemorano la Passione di Gesù con riti secolari e tradizioni sacre, coinvolgendo diverse località come Siena, Chianciano e Piancastagnaio. La n ...lanazione

"Lo spazio non si può concedere per il Ramadan". Fratelli d’Italia attacca la giunta Persiani - "Con atto di giunta approvato a marzo l’amministrazione comunale ha autorizzato, in queste settimane, una associazione a svolgere i riti di Preghiera del Ramadan all’interno dei locali comunali di via ...lanazione