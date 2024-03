POMPEI | acquista figurine e gli spediscono anche eroina | Carico di droga sequestrato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)ma insieme ad esse glila, ilè stato prontamentedai Carabinieri Il 2023 era iniziato da pochi giorni quando un acquisto inaspettato si trasformò in un fenomeno mediatico.Un uomo acquistò sul web una scena campestre da aggiungere al presepe.Nel “pacco”, però, arrivò undi 10 chili di erba. Non quella per abbellire le rocce di Betlemme ma marijuana pronta per essere dosata e venduta.Allo stupore per l’errore evidente, si aggiunse una domanda più che lecita: “Chi avrà ricevuto i due pastori invece deldi?” E per continuare la tradizione degli acquisti online finiti male, ci spostiamo a ...