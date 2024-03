Pompei | acquista figurine dei calciatori online | gli recapitano carico di droga purissima

Vesuviano, acquista figurine di calciatori e gli spediscono anche eroina: sequestrata - Ebbene, i militari hanno preso in consegna il pacco e analizzato la sostanza all’interno con un narcotest. Poteva essere bicarbonato o farina e invece era eroina. Pura. 180 grammi di stupefacente, un ...marigliano

I palestinesi in fila a Rafah per l'acqua potabile - Rafah (Striscia di Gaza), 28 mar. (askanews) - I palestinesi si mettono in fila davanti ai serbatoi per recuperare acqua fresca, a ovest di Rafah. Le critiche degli Stati Uniti al Primo Ministro israe ...quotidiano

Pasqua, in 10 milioni sui treni del Gruppo Fs. Torna il Frecciarossa notturno - Il Sud traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania, insieme alle città d’arte. Potenziato il servizio FrecciaLink ...ilsole24ore