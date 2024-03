Poche speranze Sottocorona | cosa ci aspetta a Pasqua e Pasquetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ormai ci siamo: come sarà il tempo ae a? Le previsioni meteo di Paolo, il meteorologo di La7, riportano una situazione di debole nuvolosità ma la minaccia arriva da ovest. Venerdì 29 marzo abbiamo "schiarite al sud, grigio con debolissime piogge sulle zone del centro mentre al nord ci sono precipitazioni in prevalenza deboli nella zona occidentale". Sabato 30 marzo "peggiora la situazione sul settore occidentale del Nord, soprattutto in zona alpina e prealpina - spiegaal Tg La7 - ma le piogge moderate arrivano facilmente anche in pianura, sulla Liguria e sull'alta Toscana" . Domenica 31 marzo, giorno di, "il peggioramento si intensifica sul settore di nord ovest: Liguria e alta Toscana", spiega l'esperto. Non solo. A catena il peggioramento ...