Pinacoteca | inaugurata la nuova sala del Novecento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Felice Casorati: sono alcuni degli autori delle tele che popolano la rinnovatadeldellacomunale di Faenza, che dal 2011 è lacasa dei dipinti della collezione privata che Augusto Vallunga lasciò in eredità per via testamentaria all’istituzione manfreda fondata nel 1797. La donazione fu perfezionata dalla vedova Vallunga, Maria Grazia Bianchedi Bettoli, nel 2011, un anno dopo la morte del marito. Si tratta di quarantacinque opere che abbracciano con le loro forme tutto ilitaliano, e che ora è possibile apprezzare insieme a dipinti già appartenenti alle collezioni contemporanee della, in primis la Natura morta con rose di Giorgio Morandi, opera ...