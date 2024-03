Pignoramento stipendio e tredicesima | come funziona | limiti e novità 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Guida aldinel. Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente l’azienda si impegna, a fronte della prestazione manuale e / o intellettuale resa dal lavoratore, a corrispondere a quest’ultimo la retribuzione.Dal momento che lorappresenta un credito del dipendente nei confronti del datore di lavoro, entro determinatila somma in questione può essere in parte destinata al soddisfacimento di debiti che lo stesso lavoratore ha nei confronti di soggetti terzi, in qualità di creditori.Tra i casi citati rientra quello deldello, dove il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una trattenuta in busta paga per debiti in capo al dipendente, versando poi la somma ...