(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Sarannoa circuito chiuso che riprendono l'androne del palazzo a Roma dove si trovava ai. Il ragazzo, già condannato a cinque anni e quattro mesi per aver investito e ucciso le due 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli mentre attraversavano la strada la sera

AGI - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Pietro Genovese accusato dai pm di evasione dai domiciliari . Il ragazzo, oggi 24enne, aveva concordato una pena di 5 anni e 4 mesi in appello dopo che, il ... (agi)

Roma, 22 febbraio 2024 – “E attendiamo la prossima udienza il 20 Marzo! Quanto ancora deve esserti abbonato Pietro Genovese per aver ammazzato due angeli di soli 16 anni?". Gabriella Saracino ... (quotidiano)

Pietro Genovese, al via processo per evasione dai domiciliari: acquisiti i video delle telecamere - Nella prima udienza del processo al giovane, già condannato per omicidio stradale, è stata disposta l'acquisizione dei filmati ...adnkronos

Processo per evasione a Genovese, acquisito video del palazzo - E' quanto previsto nell'udienza, fissata al 24 maggio prossimo, del processo che vede imputato di evasione dai domiciliari Pietro Genovese, il ventenne condannato in via definitiva a cinque anni e ...ansa

Pietro Genovese evaso dai domiciliari: in aula i video delle telecamere del palazzo in cui abita e deve scontare la condanna - Il giovane figlio del regista Paolo è di nuovo a processo. Nel 2019 aveva investito e ucciso le due 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli ...msn