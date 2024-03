Piero Saracino e “Il Ventennio“ | Con i social è cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Quando ho cominciato, 20 anni fa, non pensavo che sarebbe durato così a lungo questo viaggio". E invece il viaggio per Pietro, ex Iena, comico e autore di successo è ancora in corso. Le date del tour “Il“, prodotto da Comedy Club, sono in continuo aggiornamento. Quante cose sono cambiate nel corso di questi 20 anni? "È. Se si pensa che nel 2003 non esisteva alcunnetwork". E oggi che cosa rappresentano i? "Oggi sono presenti e determinanti nella vita di ognuno di noi. Anni fa avevo scritto su Facebook che ciò che accadeva nei, nella vita reale, in verità non stava accadendo. Ora non è più così, ora è esattamente il contrario. Ciò che accade suiha una forte ripercussione sulla vita ...