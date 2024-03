Picchiate e costrette all' accattonaggio | due arresti a Bologna VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Costringevano donne fatte arrivare dalla Romania a chiedere l'elemosina in centro ae a versargli tutto quello che ricevevano, minacciandole e picchiandole quando non raccoglievano a sufficienza: con questa accusa due cittadini rumeni sono stati arrestati aper tratta di essere umani e riduzione in schiavitù. La Polizia di Stato del capoluogo emiliano, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura presso il Tribunale locale D.D.A., ha eseguito la misura della custodia cautelare. L'indagine della Squadra Mobile diera partita dalla denuncia di due giovani sorelle rumene che, oramai esauste, avevano riferito di essere state reclutate nel 2019 da due loro connazionali in Romania, con la promessa di trasferirsi in Italia per svolgere il lavoro di domestiche. Una volta giunte a ...