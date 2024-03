Oggi si recuperano le due partite del girone A di Prima categoria rinviate nello scorso fine settimana per lutto. Peglio-Falco Acqualagna si gioca alle ore 15 al Comunale di Peglio. In conseguenza ... (sport.quotidiano)

Piandimeleto-Casinina. Nessun gol nel resto della partita - Nessun gol nel proseguimento di Piandimeleto-Casinina, mantenendo l'1-1. Partita giocata a centrocampo, con un tentativo alto di Paternoster. Classifica aggiornata: Tavernelle in testa. arbitro: Andre ...ilrestodelcarlino

Piandimeleto-Casinina. La gara contestata ricomincia dal 63’ - Ultima mezz'ora di Piandimeleto-Casinina sospesa al 63'. Ripresa con calcio di punizione per Casinina, 1-1, con espulsioni. Arbitra Bindella.msn

Seconda Categoria, Tavernelle e Muraglia in testa, Apecchio e Cuccurano in agguato - Nella 25ª giornata di Seconda Categoria, Tavernelle e Muraglia pareggiano, mantenendo la testa dei rispettivi gironi. Apecchio e Cuccurano si avvicinano ai primi posti. Prossimo turno cruciale per la ...msn