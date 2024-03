PFM canta De André | Superstar e il tributo ai R E M | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) La PFM al Donizetti perre De, il concerto “” del musical “Jesus Christ”, ilai Rem al Keller Factory e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 29 marzo. Ecco gli appuntamenti.alle 18 in Cattedrale asi terrà la celebrazione della Passione del Signore. Rientra nel programma della Settimana Santa, presieduta dal vescovo di, monsignor Francesco Beschi.alle 20.30 allo Spazio di quartiere Social Domus – Sala 1, a, si terrà una conferenza con il dottor Mattia Maggioni – Psicologo e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico dal titolo “I social come schermo e specchio ...