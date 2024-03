Perizie più accurate e sezioni ad hoc nelle case circondariali per chi è anti sociale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Era collega della dottoressa Barbara Capovani e lo è anche della professionista aggredita l’altra settimana da una paziente. Il dottor Davide Ribechini si occupa di psichiatria forense. Laureato e specializzato a Pisa, dal 2015 lavora nell’Spdc di Santa Chiara dove è referente dei percorsi terapeutici per pazienti autori di reato ricoverati in psichiatria. Dottore, tra pochi giorni sarà un anno dall’omicidio della vostra collega e responsabile, Barbara Capovani, gli episodi di aggressione continuano: avete paura che possa ri succedere qualcosa di grave? "La paura c’è sempre. Ma occorre fare una distinzione". Quale? "Il rischio, per quanto ci riguarda, non è eliminabile. Alcuni dei nostri pazienti, in fase acuta, possono avere anche comportamenti etero aggressivi ma sono legati alla psicopatologia. Diverse sono le persone con disturbisociali". Quindi, come ...

Come funziona il test psico - attitudinale per chi vuole entrare in magistratura: ...decennio il Minnesota si affermò un po' ovunque in Occidente come uno dei test psicometrici più ... sia per fare perizie e valutazioni in cause giudiziarie, come per esempio quelle relative all'affido ...

Addio alle Torri Hamon, Italia Nostra vuole salvarle: 'La demolizione potrebbe essere fuorilegge': ... 'Se le perizie sono simili a quelle che consentirono la distruzione dell'ultimo trasbordatore di ... Da quanto si sapeva, almeno la torre più ad ovest era in condizioni ancora buone. Basta azzeramento ...