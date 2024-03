Perché la colomba ci piace meno del panettone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Conoscete qualcuno che direbbe il contrario? Amiamo il lievitato pasquale moltodi quanto amiamo quello natalizio. Lo dicono i numeri, che ci dimostrano come per dieci panettoni comprati a Natale ci sia in corrispondenza solo una solitariaa Pasqua. Ma lo dicono soprattutto le abitudini di consumo, che ci portano a dire con certezza che lasia più una convenzione che unre. Abbiamo provato a spiegare, con l’aiuto di un pasticcere che ha fatto del gelato una religione, e dei lievitati una passione trasformata in lavoro. Si vende la settimana prima di Pasqua, e mai prima. Se per ilci prendiamo decine di giorni di anticipo, e spesso ne compriamo e ne mangiamo molti anche prima del giorno canonico, sullasia ritardatari ...