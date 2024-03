Perché Francesco Schiavone è detto Sandokan e ha un secondo soprannome!

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 29 marzo 2024)per molti anni è stato al vertice del clan dei casalesi, conosciuto soprattutto come, undovuto, in particolare, ad una vaga somiglianza con l’attore Kabir Bedi che, negli anni Settanta, ha interpretato la tigre della Malesia in una famosa serie tv della Rai. Vache, per la cronaca, ha avuto anche un, a dirla tutta, meno lusinghiero e avventuroso del primo: Cicciariello. Il boss– Fonte: TPINell’ambiente malavitoso della Campania non è raro che i criminali abbiano dei soprannomi, basta leggere Gomorra di Roberto Saviano, per farsi un’idea degli appellativi bizzarri che sono ...