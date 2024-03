Per Sinner é tutto normale | “Ho sfruttato gli errori di Medvedev Rispetto a 3 anni fa…”

Miami , 29 marzo 2024 – Jannik Sinner travolge Daniil Medvedev per 6-1, 6-2 in 1h10? nella semi finale dell’Atp Masters 1000 di Miami e si qualifica per la finale in programma domenica. L’azzurro ... (ilfaroonline)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner vs Medvedev in tv – I precedenti di Sinner vs Medvedev 21:31 7 ACE ed un doppio fallo per Sinner, che ha servito con il 64% di prime ... (oasport)