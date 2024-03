Pentimento Sandokan Schiavone | Libera | segnale positivo per intero Stivale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Napoli. Si è pentito il boss del clan dei Casalesi Francesco, detto. Arrestato nel 1998, nel corso di un blitz avvenuto nella sua città natale, Casal di Principe, in provincia di Caserta, si trova in carcere da 26 anni. Oggi il boss, 70enne, sconta l’ergastolo in regime di 41 bis.Campania indica la notizia deldel boss come un “nella lotta alla criminalità organizzata, non solo di quella casertana, ma in tutto lo“. “Il clan dei Casalesi – dice il referente diCampania, Mariano Di Palma – ha avuto legami politici ed imprenditoriali chiari in diversi territori. Una metastasi che, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, è stata arrestata”. “L’auspicio che faccio – aggiunge – è che ...