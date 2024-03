Pedullà non ci sta | «Gravina ha sbagliato tutto con Acerbi Spieghi»

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alfredonon riesce a capire affatto le mosse dinel caso che ha visto coinvolto Francesco. Il giornalista su Sportitalia si fa diverse domande. DOMANDE – Alfredonon ce la fa a capire: «Sei il Presidente Federale: o intervieni nel bel mezzo del caos quando stanno per mandare viao intervieni comunque martedì, mercoledì, giovedì. Ha parlato quando i buoi sono andati via dalla stalla. Che senso ha dire che lo abbraccerà? Perché è stato mandato via dalla Nazionale senza condanna e dopo è stato tra l’altro assolto? Deve spiegare questo, non altro. È assolutamente inaccettabile il suo comportamento. Se un Presidente Federale interviene dopo che l’aereo è partito spiegatemi la sua funzione. Ha avuto giorni interi per poter parlare, la sua ...

Sarri, rifiutato il ritorno immediato in panchina: triennale dal Nottingham: Non è la priorità di Maurizio Sarri , il quale, secondo quanto annunciato da Alfredo Pedullà , avrebbe rinunciato ad un ricco triennale del Nottingham Forrest per rimettersi subito in carreggiata ...