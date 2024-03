Pechino Express | Fabio Caressa furioso | “Sono incaz***o nero Non siamo a una gara di Formula1 | esigo un provvedimento…”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una faticosissima corsa sotto la pioggia nel cuore del Vietnam del Nord ha fatto agitare gli animi dei viaggiatori di. Nell’episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, l’arrivo davanti all’inviato Fru in uno storico palazzo di B?c Hà, traguardo di giornata prima del sopraggiungere della notte, è il momento per sfogarsi dopo la prima parte della corsa.: ce l’ha con il guidatore dell’auto delle Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, accusato di andare troppo veloce sotto la pioggia battente e così di mettere a rischio la vita della figlia Eleonora, incon lui. Immagini concesse da Sky.è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre ...