Pechino Express | Amiche vincono quarta tappa | una coppia eliminata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Ladellevince ladi2024 – La rotta del Dragone. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo si sono imposte nell’ultima frazione in Vietnam, prima del trasferimento in Laos, precedendo i Caressa e i Pasticcieri. Le coppie a rischio eliminazione sono quelle dei Giganti, formata da Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, e dei Brillanti, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Le, come da regolamento, indicano lada rispedire a casa: Corvaglia e Petrillo scelgono di eliminare I Brillanti. La busta emette il verdetto definitivo: l’eliminazione diventa effettiva, I Brillanti sono out. L'articolo proviene da Ildenaro.it.