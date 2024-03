Pasquetta | arriva la caccia la tesoro nei giardini più belli d’Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 29 marzo 2024) La classica manifestazione del 1 aprile questa volta coincide con la gita fuori porta tipica degli italiani nel lunedì dell’Angelo Giunta all’edizione numero ventisette, laalBotanico GrandiItaliani è l’evento dedicato ai bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni, per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito neidel circuito. L’evento è unico nel suo genere ed è promosso dall’impresa culturale GrandiItaliani, da trent’anni innamorata dell’ambiente in tutte le sue forme, di cui fanno parte i più bei parchi visitabili di ville o di dimore storiche del nostro Paese, per promuovere e valorizzare le aree verdi più belle. Una gita diversa a– ...