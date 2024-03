Pasqua | sale l’attesa Nell’uovo? Ecco i rincari | Ma la voglia non passa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il lavoro è frenetico, si macinano ordini e prenotazioni: basta entrare in una delle pasticcerie della città in questi giorni per vedere che ladi portare la qualità a tavola c’è. Anche se la si paga cara. Se laè senza sorprese amare per il mercato delle colombe (che tiene, così come la schiacciatale, la pastiera e gli altri dolci della tradizione) lo stesso non si può dire per le uova di cioccolato. Che sia guarnito, farcito, personalizzato o decorato, l’andamento dei prezzi è in salita. Le uova di fascia più alta con cioccolato al latte o fondente, e un peso tra i 320 e i 365 grammi, superano i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33% rispetto ai listini del 2023. La colpa? La crisi del cacao (dovuta anche ai cambiamenti climatici): secondo Codacons le quotazioni superano il record raggiunto nel 1977, ...