Pasqua | Nas sequestrano 2 tonnellate di uova e colombe

(Di venerdì 29 marzo 2024) In occasione del periodole, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici della, con particolare riferimento a quelli dolciari. La campagna ha visto coinvolti a livello nazionale i 38 Nas Carabinieri con oltre 840 ispezioni presso laboratori di produzione ed esercizi di vendita dei tradizionali prodotti dolciari, qualidi cioccolato e, ma anche verificando la correttezza commerciale e igienica delle materie prime mediante la preventiva vigilanza alle fasi di produzione e fornitura. Gli esiti documentano irregolarità accertate in 324 strutture ed aziende oggetto di ispezione (pari al 38%), la contestazione di 574 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 425 mila euro, ed il ...

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui ... (anteprima24)

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 In occasione del periodo Pasqua le, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo ... (dayitalianews)

Una Pasqua a dir poco amara , intervengono i carabinieri del Nas: scattano sequestri di uova e colombe Importante blitz da parte del comando dei carabinieri per quanto riguarda la Tutela della ... (cityrumors)

SALUTE: PER 73% ITALIANI CONTADINI AL TOP DELLA SICUREZZA - Quasi tre italiani su quattro 73% ritengono che acquistare direttamente dall’agricoltore sia il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza di quanto portano in tavola tra tutte le forme di di ...9colonne

Nas sequestrano due tonnellate tra uova di Pasqua e colombe - ROMA (ITALPRESS) – In occasione del periodo Pasquale, i Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti tipici. Sono emeese vi ...lanuovasardegna

Uova di Pasqua e colombe scadute, maxi sequestro del Nas. Controlli anche in bergamasca - In particolare in una pasticceria della provincia di Bergamo sono stati rinvenuti, all’interno del laboratorio, 70 kg di cioccolato e 90 kg di prodotti dolciari con data di scadenza superata, anche da ...ecodibergamo