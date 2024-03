Pasqua | in vacanza 10 | 5 milioni di italiani Boom di truffe | gli errori con le prenotazioni online

(Di venerdì 29 marzo 2024)in viaggio per le vacanze di. Sono circa 10,5i connazionali in viaggio per le festivitàli. Unasoprattutto in famiglia, all’insegna del relax, di lunghe passeggiate, del primo mare post inverno o alla scoperta delle bellezze delle città d’arte, senza allontanarsi troppo dalle regioni in cui si vive. Ma anche la montagna resiste quest’anno, visto che laè “bassa”. Soprattutto, questa sarà unaitaliana, e prenotata. Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi su un campione di 5.022, il 92% deglipasserà le vacanze diin destinazioni italiane, solo l’8% è invece diretto all’estero, in particolare ...

10.10 Secondo la stima di Confcommercio sono 10 milioni gli italiani pronti a partire per la vacanze Pasqua li, anche se 2 mln sono ancora indecisi per via del meteo. Altri 8 mln e mezzo programmano ... (televideo.rai)

