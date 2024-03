Pasqua e ponti di primavera | ad aprile 20 milioni in viaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Diecidi italiani pronti a partire per le vacanze di, di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8e mezzo stanno programmando unper il ponte del 25. Emerge dal focus sudell'osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Con una spesa complessiva di 3,5 miliardi - 350 euro a persona - gli italiani inscelgono l'Italia nell'85% dei casi. Nell'ultimo mese molti hanno rivisto i programmi, organizzando vacanze più brevi e più vicine a casa: crescono infatti di 12 punti percentuali coloro che faranno 2 pernottamenti a destinazione, oggi sono il 61% degli intervistati. Aumenta dall'11% al 15% il popolo dei vacanzieri all'estero, scegliendo ...

