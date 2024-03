Pasqua e ponti di primavera | ad aprile 20 milioni in viaggio | 10 lo faranno con Trenitalia

Dieci milioni di italiani pronti a partire per le vacanze di Pasqua , di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8 milioni e mezzo stanno programmando un ... (quotidiano)

Dieci milioni di italiani pronti a partire per le vacanze di Pasqua , di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8 milioni e mezzo stanno programmando un ... (quotidiano)

Tempo di lettura: 2 minutiDieci milioni di italiani pronti a partire per le vacanze di Pasqua , di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8 milioni e mezzo ... (anteprima24)

Pasqua secondo Fiavet: domina l'Italia - Per il 35% delle agenzie di viaggi in Italia il turismo, nonostante la Pasqua bassa, ha lo stesso numero di prenotazioni dello scorso anno, la maggior parte quindi registra un calo dei turisti r [...] ...advtraining

Pasqua e ponti di primavera, in 20 milioni viaggeranno - ROMA – Dieci milioni di italiani pronti a partire per le vacanze di Pasqua, di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8 milioni e mezzo stanno programmando un ...livesicilia

Trenitalia: 10 milioni di pax a Pasqua - I passeggeri che sceglieranno Trenitalia saranno circa 10 milioni, un aumento del 5% rispetto al 2023. Protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Pug [..advtraining