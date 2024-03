Pasqua | controlli dei Nas in tutta Italia | sequestrate 2 tonnellate di uova e colombe

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui ... (anteprima24)

Caserta. Reggia di Caserta “sorvegliata speciale” in questo weekend di Pasqua con occhio attento soprattutto al Lunedì in Albis ma anche a giovedì 4 aprile; due giornate in cui si prevede una grande ... (casertanotizie)