Pasqua a Zoomarine con i protagonisti di Mare Fuori | Bing e Flop e Charlotte M

Roma: feste in musica con Silvestri live. E torna l’iniziativa Pasqua nei Musei - Non solo spettacoli teatrali e musica, il weekend di Pasqua promette laboratori per bambini, aperture straordinarie dei musei e eventi da non perdere. Stasera all'Auditorium Parco della ...leggo

Mare Fuori – Alcuni protagonisti della fortunata fiction attesi per Pasqua a Zoomarine. Parteciperanno anche Bing e Flop e Charlotte M. - Dietro le quinte di un successo, quello di “Mare Fuori”. A raccontare curiosità e retroscena saranno alcuni dei protagonisti presenti al Parco Zoomarine il 30 marzo 2024. Una sorpresa di Pasqua decisa ...italiasera

A Pasqua a Zoomarine alcuni protagonisti di Mare Fuori - Curiosità e retroscena della seguitissima Mare Fuori raccontate da alcuni dei protagonisti al Parco Zoomarine il 30 marzo 2024. (ANSA) ...ansa