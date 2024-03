Parte ’Cuori protetti’ Così alunni e personale imparano a scuola le basi della rianimazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nella nostra regione ci sono stati 5.247 casi d’infarto nell’ultimo anno. In Europa vengono registrati circa 1000 decessi al giorno. Su questi numeri si delinea una vera e propria emergenza costituita dalle morti per attacchi cardiaci. La culturaprevenzione sale in prima linea e in due istitutiprovinciail progetto pilota ‘Cuori, dove i giovani studentile manovre di. Ieri all’interno dell’aula magna dell’istituto comprensivo Alfieri-Bertagnini di Massa si è tenuta la presentazione del progetto rivolto agli, alle alunne e a tutto ildelle scuole primarie e medie. L’altro istituto che ha aderito al progetto è il ...