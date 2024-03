Parco di via Pastore | prosegue la riqualificazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cantiere consegnato, lavori al via nei prossimi giorni, partono le opere anti barriera architettonica e di generalealdi via, una delle aree giochi maggiormente gettonate della città. Sul piatto un investimento di oltre 90mila euro. "L’obiettivo del progetto che si va a realizzare - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e l’amministrazione comunale in una nota di presentazione - è quello di migliorare e rendere maggiormente inclusiva quest’area ludica a servizio del quartiere ovest della città. Saranno dunque eseguiti la messa in sicurezza della pavimentazione, oggi obsoleta e ammalorata, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il radicale rinnovo dei giochi". Nel dettaglio. Le imprese provvederanno a rifare totalmente la pavimentazione, che sarà ampliata e corredata da una rampa di accesso con ...

