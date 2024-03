“Paradigmi della complessità” di Silvia Elena Di Donato | producete pensiero | costruite bellezza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 29 marzo 2024) “” è la nuova raccolta poetica diDi, dopo la silloge d’esordio “La maschera di Euridice”; la poetessa abruzzese ci delizia ancora una volta con le sue poesie evocative e raffinate, in cui viaggiamo in tempi lontani, verso quelle terre del mito che ci hanno offerto storie straordinarie. Ed ecco che allora nella lirica “Elegia di un tramonto” l’autrice si trova sospesa sulle spalle di Atlante, intenta ad osservare il mondo fuori dalle sue stanze da una prospettiva inedita; e ancora, nella poesia “Invano ti è stato concesso l’oceano”, rievoca la sete del peccatore Tantalo, ReFrigia, punito dagli dei e gettato nel Tartaro, costretto in eterno a desiderare qualcosa che non potrà mai raggiungere – «Era un torrente la ...