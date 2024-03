Papa non partecipa a via crucis per preservare salute Le immagini della celebrazione al Colosseo

Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis in Colosseo , a differenza di quanto annunciato, per preservare la sua salute (notizie.virgilio)

Fedez si regala una Ferrari Roma…" - Fedez ha svelato sul suo profilo Instagram il nuovo (e inaspettato) acquisto: una Ferrari Roma nella versione col tettuccio in tela retraibile. Ma la supercar a quanto sembra è più del papà del rapper ...informazione

Abdulah Sidran, passo d’addio di un gigante jugoslavo - Balcani (Alias) Lo sceneggiatore (per Kusturica), poeta, scrittore iugoslavo è morto (1944-2024): se ne va un grande artista, un uomo coraggioso, un combattente. Di Gianluca Paciucci ...ilmanifesto