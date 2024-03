Papa Francesco | niente Via Crucis del Venerdì Santo | l’annuncio all’ultimo momento Le sue meditazioni anche sulla “follia della guerra”

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha seguito la Viaal Colosseo da Casa Santa Maria. La decisione è stata comunicata, nella serata del, dalla Sala stampa vaticana, mentre tutti attendevano il pontefice per il tradizionale rito. Una scelta che ha l’obiettivo, ha spiegato la Santa Sede, di “conservare la salute in vistaVeglia di domani eSanta Messadomenica di Pasqua“. Tutto era pronto, il dispositivo di sicurezza lungo il tragitto dal Vaticano, l’organizzazione pronta ad accogliere il, il pubblico in attesa, il massiccio spiegamento delle forze dell’ordine sul sito. Ma la poltronaconsueta postazione dall’alto, da cui ...

La Sala Stampa Vaticana ha annunciato che Papa Francesco non parteciperà alla tradizionale Via Crucis al Colosseo. Questa decisione è stata presa per motivi di salute, con l’intento di preservare il ... (tvzap)

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 Tanti ssimi fedeli al Colosseo per la Via crucis del venerdì Santo. Papa Francesco non ha partecipa to alla celebrazione "Per conservare la salute in vista della ... (liberoquotidiano)

"Per conservare la salute in vista della veglia di domani e della santa Messa della Domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da casa santa Marta". Con un ... (liberoquotidiano)

Il bisogno di compassione in un tempo spietato - Un colloquio intimo con Dio. Le meditazioni di Papa Francesco - per il secondo anno assente al Colosseo - parlano al cuore di ciascuno. E fanno sentire la vicinanza del Cristo che cambia la storia. Vi ...famigliacristiana

Il Papa non sarà alla via crucis - Papa Francesco non presiede questa sera la Via Crucis del Venerdi' Santo che è appena iniziata al Colosseo. Lo fa sapere la Santa Sede. «Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e ...laprovinciapavese.gelocal

Perché Papa Francesco non partecipa alla via Crucis: come sta il Pontefice. Le sue condizioni di salute - “ Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta “. È la comuni ...unita