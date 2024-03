Papa Francesco assente alla via Crucis | è a Santa Marta

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Sala Stampa Vaticana ha annunciato chenon parteciperàtradizionale Viaal Colosseo. Questa decisione è stata presa per motivi di salute, con l’intento di preservare il benessere del Pontefice. I Protagonisti della Cerimonia La Viavedrà la partecipazione di diversi gruppi che porteranno la croce lungo le 14 stazioni: suore di clausura, eremiti, residenti di Case Famiglia, membri di Comunità di recupero, una famiglia, persone con disabilità, sacerdoti, e altri individui impegnati in attività di preghiera e assistenza sociale. Giovani universitari avranno inoltre il compito di illuminare il percorso con delle torce. Le Meditazioni Scritte daPer la prima volta, le meditazioni e le preghiere della Via ...

