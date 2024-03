Panchina Milan | Lopetegui possibile? Arriva la conferma | “Profilo gradito”

D. ROSSI, Episodio Ljajic Mi ha tolto tanto. Scivolai - L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi è tornato a parlare a TvPlay dell'episodio che lo coinvolse quando sedeva sulla Panchina viola con Adem Ljajic. Queste le sue ...firenzeviola

Serie A, quanti cambi in Panchina: una sorpresa per il Toro - Prepariamoci ad una lunga estate di passione sul fronte allenatori, perché mai come quest'anno in Serie A molte potrebbero cambiare. Le ultime voci sono quelle relative ad Alberto ...torinogranata

SNAI – Serie A: Lazio-Juve e Fiorentina-Milan i match clou. A 3,00 la vittoria di Tudor all’esordio in biancoceleste - Il campionato torna dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: cinque partite sabato, cinque lunedì compreso l’impegno della capolista Inter contro l’Empoli: Inzaghi facile a 1,19 ...adnkronos