Pallanuoto | Bianconi per terza volta miglior giocatrice europea

(Di venerdì 29 marzo 2024) Robertaè ormai un’icona dellaitaliana ed. Per lala azzurra, 35 anni da compiere l’8 luglio prossimo, è stata nominata ladell’anno 2023 da parte dell’n Acquatics, premio che si assegna in base ai voti online dei tifosi (per il 30%) e a quelli espressi da una giuria formata dai membri della commissione tecnica della Len (Legadi nuoto). L’attaccante della Rapalloha battuto la spagnola Judith Forca vincitrice della Champions League con il Sabadell e vice campionessa del mondo a Fukuoka 2023. Perquelle di Parigi saranno le terze Olimpiadi della carriera dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 (argento). Lo ...