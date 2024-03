Palermo Maria Uliana morta folgorata nel suo appartamento in via Umberto Giordano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tragico incidente domestico a, 86 anni, ènel suoin viaforse in seguito a un corto circuito dell’impianto elettrico che ha innescato anche un incendio nell’abitazione al primo piano del palazzo. La donna di 86 anni è stata trovatadai pompieri che hanno spento il rogo. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri, gli agenti di Polizia e i sanitari del 118. I rilievi di legge consentiranno di accertare le cause che hanno provocato l’incidente domesticole.

Donna muore folgorata in casa a Palermo - Il decesso provocato forse da un corto circuito all'impianto elettrico. In fiamme l'abitazione in via Umberto Giordano ...rainews

Tragedia a Palermo, incendio in casa: muore una donna - Palermo – Una donna di 86 anni Maria Uliana è morta a causa di incendio divampato nel suo appartamento in via Umberto Giordano a Palermo. Incendio, la ricostruzione Potrebbe essere rimasta prima folgo ...mondopalermo

Tragedia a Palermo, incendio in casa: muore una donna, palazzo evacuato - Palermo – Una donna di 86 anni Maria Uliana è morta a causa di incendio divampato nel suo appartamento in via Umberto Giordano a Palermo. Potrebbe essere rimasta prima folgorata da una scarica ...livesicilia