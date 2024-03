Palermo | 86enne muore folgorata in casa

(Di venerdì 29 marzo 2024) 23.00 Prima un corto circuito, poi le fiamme. Una donna di 86 anni è mortanel suo appartamento a. L'anziana è morta molto probabilmente in seguito a un corto circuito dell'impianto elettrico che ha innescato anche un incendio nell'abitazione al primo piano del palazzo. La vittima è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco dopo avere spento il rogo. Effettuati i rilievi per accertare le cause che hanno provocato l'incidente.

