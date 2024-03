Padre e figlia | due libri Verranno presentati insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) ’Tutto torna dove era partito’ e ’Una boccata di famiglia’. Due romanzi: il primo scritto dal professore universitario in pensione Francesco Donati e il secondo da suaFederica Donati. Sarannodomani a Russi alle 15.30, al centro sociale Porta Nova (via Aldo Moro 2/2), per la rassegna ’Appuntamenti di primavera’ con autori locali. Il libro di Francesco Donati è un’avventura ambientata nel ’600 e racconta il riscatto del protagonista Gaspar. ’Una boccata di famiglia’ è invece un ricettario di ricordi e sentimenti tra Veneto e Romagna, che sottolinea come la cucina sia il mezzo per tramandare tradizioni e ridare vita al passato.